رد قوي من رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على بيان نادي بيراميدز

نفى دكتور " حازم خميس" رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، اي تصريحات سابقة خلال الأيام الماضية عن نتيجة عينة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.



حيث كشف حازم خميس عبر برنامج ملعب الشمس، الذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان" ان البيان الصادر من فريق بيراميدز، جاء تشكيكًا في المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات، و هو امر يخص الوكالة الدولية فقط لا غير.



تابع دكتور حازم خميس:" اللجنة اوضحت ان العينة غير نمطية، و لكن لا تجزم بوجود منشطات من الاساس، و نحن نقوم بالتوضيح فقط لا غير.

و اختتم وئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات:" لا نتدخل نحن او اي شخص بالاتحاد المصري لكرة القدم في اي قرار او نتيجة تعتمدها الوكالة الدولية للكشف عن المنشطات.