رئيس جامعة أسيوط يفتتح تطوير وتنسيق الموقع العام لكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تطوير وتنسيق الموقع العام لكلية التربية النوعية؛ والمتضمن استحداث برجولا خشبية(مظلة انتظار للطلاب)؛ والتى تعد من العناصر الجمالية الفريدة والحديثة بالكلية؛ والتى تم انشاءها؛ لتوفير مناطق مظللة ومريحة لطلاب الكلية.

جاء ذلك تحت إشراف وبحضور؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجدي نخلة عميد الكلية، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة والمشرف على أعمال التصميم.

وخلال الإفتتاح؛ أشاد الدكتور أحمد المنشاوي بفكرة إنشاء البرجولا الخشبية، وبتصميمها العصري والأنيق، واضفاءها للمسة جمالية متفردة ومميزة لكلية التربية النوعية، هذا فضلاً عن وظيفتها العملية فى توفير مكان لاستراحة الطلاب بين المحاضرات.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة الجامعة، على دعم كافة الأفكار الإبداعية التى توظف خامات البيئة فى تنفيذ مشروعات مبتكرة تعود بالنفع على منتسبيها، مشيراً ان البرجولا الخشبية؛ تعد خياراً اقتصادياً صديقاً للبيئة، حيث يعتبر الخشب مادة متجددة، وقابلة لإعادة التدوير، كما أنها تتميز بالقوة والصلابة، مما يجعلها خياراً أكثر إستدامة.

وفى هذا الإطار؛ وجه رئيس جامعة أسيوط بضرورة التوسع فى الأفكار الجديدة؛ التى تعظم من الاستفادة من الإمكانيات والموارد المادية المتاحة بالجامعة وتعزيزها، لخدمة العملية التعليمية.

ومن جهته أشار الدكتور وجدي نخلة؛ أن البرجولا الخشبية، تم تصميمها لتستوعب أكبر عدد من الطلاب، كما انها تعد استغلال أمثل للمساحة الشاغرة بمنتصف الكلية، موضحاً أنه تم اختيار الخشب فى صنع البرجولا لانه من المواد الصلبة والمتينة، التى تتحمل العوامل الجوية المختلفة وتوفر استخدام طويل الأمد، وتم تزويد البرجولا بالمقاعد والإضاءات والعناصر الجمالية التى تتناسب مع الطابع الفنى لكلية التربية النوعية؛ موجهاً خالص الشكر لإدارة الجامعة على دعمها لهذه الفكرة منذ بدايتها؛ وذلك تيسيراً على الطلاب.

وكشف الدكتور محمد حلمي الحفناوى؛ أن تصميم برجولا كلية التربية النوعية مستوحى من العمارة الإسلامية القديمة، واستخدام مادة الخشب فى التصنيع يأتى متوافقاً مع توجه الدولة والجامعة، نحو تبني فكر العمارة الخضراء، واستخدام العناصر والخامات التى تحقق الكفاءة البيئية.

شهد الإفتتاح حضور؛ الدكتورة ناريمان سعيد اسحق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة ياسمين احمد الكحكي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الباسط محمد درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من اعضاء هيئة التدريس باقسام الكلية المختلفة.

جدير بالذكر، إن أعمال تصميم وتنفيذ البرجولا الخشبية، تمت من خلال مهندسي إدارة الإنشاءات بالجامعة وهم؛ المهندس محمد ثابت مدير عام الشئون الهندسية، والمهندسة سوسن كامل مدير عام الإنشاءات، والمهندسة نهى سمير، والمهندسة ناهد محمود