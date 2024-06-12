تعليق مثير من ميدو على مشهد استبدال صلاح أمام غينيا بيساو

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بتصرف مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، بعد قرار الجهاز الفني للفراعنة بالتراجع عن إشراكه في مباراة غينيا بيساو.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة مصر وغينيا بيساو كانت جيدة ونتيجتها جيدة أيضًا بالنسبة للمنتخب".



وأضاف: "المباراة فيها مكاسب عديدة للمنتخب ولحسام حسن، ولكن اللقطة الأهم في مباراة الأمس، وهي مشهد تواجد مصطفى فتحي على خط الملعب".



وتابع: "الجهاز الفني والإداري منحا التعليمات لمصطفى فتحي وناصر ماهر بالمشاركة في المباراة، وتواجدهما على خط الملعب معناه أنه قد تم إبلاغهما بالتبديل".



وأكمل: "تمت الإشارة لمحمد صلاح بأنه سيتم استبداله، ولكن صلاح أبلغهم بأنه يستطيع استكمال المباراة، وهنا الرسالة وصلت للجهاز الفني بأنه يريد استكمال اللعب".



وواصل: "صلاح لم يبد غضبه، لكنه كان متعجبًا من استبداله بعد إحرازه الهدف، وبالطبع هنا حسام حسن سيبلغ مصطفى فتحي بأنه لن يجري التبديل".



واستطرد: "هل هذا يحدث في الكرة؟ نعم يحدث، ولكن هناك أمور يجب أن تُجرى بتنظيم أكبر، حتى لا نتسبب في أزمات لأنفسنا، مثل هذه المواقف يتسبب في صناعة الأزمات، كما يجب أن نُحيي مصطفى فتحي، لأنه لاعب محترف ومحترم، وما علمته أنه لم يُثر أي مشاكل بعد هذا الموقف".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "الحمد لله إن ده مصطفى فتحي، لقد دربته من قبل وأعرفه جيدًا.. هو لا يبدِ غضبه من التبديلات.. هو لاعب ليس صغيرًا، بل هو لاعب كبير وحصل على العديد من البطولات في مسيرته".