الزمالك يسقط في فخ سموحة ويخسر بهدف في الدوري

خسر الزمالك أمام سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



سيطر الزمالك على معظم مجريات الشوط الأول وسط محاولات من أجل تسجيل الهدف الأول لكن دون جدوى، حاول لاعبو سموحة استغلال الفرص عند الحصول على الكرة والتقدم إلى منطقة جزاء الأبيض دون خطورة تذكر سوى في بداية المباراة بعدما سقط الفلسطيني حمد بشكل مفاجئ ليخطفها سريعا حسام حسن ويحاول استغلال الموقف لكنه سقط على الأرض.



وفي الدقيقة 17 يتوغل طارق علاء لاعب سموحة إلى داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة أمام المرمى مرت بدون خطورة على المرمى.



حاول عبدالله السعيد نجم الزمالك تسجيل الهدف الأول بعدما توغل إلى منطقة جزاء سموحة وراوغ أكثر من مدافع لكن نجح دفاع سموحة في تشتيت الكرة.



واصل لاعبو الزمالك استحواذهم على الكرة لكن دون خطورة وسط تمريرات من ناصر ماهر والسعيد، وفي الدقيقة 43 محاولة من أبوبكر ليادي لاعب سموحة الذي يسدد الكرة بقوة أمام منطقة الجزاء لكنها تصطدم في نداي.





وفي الدقيقة 52 خطف النيجيري أبوبكر ليادي هدف التقدم لصالح سموحة بعد تبادل تمريرات مع حسام حسن ليضعها اللاعب النيجيري على يمين عواد حارس الزمالك داخل الشباك.



حاول الزمالك إدارك التعادل وتمريرة خاطفة من عبدالله السعيد لـ ناصر ماهر على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء لكن يسددها برعونة ويمسك حارس سموحة الكرة بسهولة.



وفي الدقيقة 67 مجهود فردي مميز من أحمد حمدي بعد مروره بين أكثر من لاعب من سموحة قبل أن يصطدم مع طارق علاء ليقرر محمود البنا منح الأبيض ركلة جزاء قبل ان يعود لتقنية الفيديو التي تؤكد عدم وجود ضربة جزاء.

ثم في الدقيقة 73 كرة عرضية إلى ناصر منسي يضربها رأسية لكن يمسكها الهاني سليمان بسهولة، قبل أن يخطأ الحارس ويمسك الكرة لأكثر من المدة المسموحة "6" ثوان ليمنح الحكم، الزمالك ركلة حرة غير مباشرة على اليسار من داخل منقطة الجزاء ينفذها زيزو لكنها تصطدم في الحائط.



محاولات مستمرة من لاعبي الزمالك من أجل تسجيل هدف التعادل لكن دون جدوى وسط تماسك مدافعي فريق سموحة.



وفي الدقيقة 81 سقوط حسام حسن داخل منطقة الجزاء، ليمنح البنا بطاقة صفراء للاعب للتمثيل ليتعرض للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني، رغم تدخل الفار لمراجعة الحالة وذاهب البنا للتأكد من قراره في تقنية الفيديو قبل ان يؤكد قراره.





هدف أبيض

الدقيقة 90 تمريرة من زيزو رائعة لـ التونسي سيف الدين الجزيري يضعها المهاجم في الشباك لكنها يلغى الهدف بداعي وجود تسلل على زيزو، قبل أن تراجع تقنية الفيديو الحالة قبل أن تؤكد صحة قرار الحكم.



وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي هجمة مرتدة رائعة لسموحة وينطلق محمد سعيد مكرونة إلى منطقة جزاء الأبيض ليسدد الكرة لكن يتصدى لها عودة ويمنع فرص مضاعفة النتيجة.

وقبل نهاية اللقاء أضاع مكرونة فرصة محققة للتسجيل بعدما سدد كرة بالقرب من المرمى لكنها تمر بجوار القائم بسلام.

توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر (15 مباراة)، فيما يرفع سموحة رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس (20 مباراة).