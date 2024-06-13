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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام بيراميدز في لقاء الجولة 11 بالدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن أحمد سامي المدير المدير الفني لفريق سموحة تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة بيراميدز ، التي تنطلق بعد قليل ، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
 

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وضم تشكيل سموحة في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: الهاني سليمان
خط الدفاع: طارق علاء- عبد الرحمن عامر- جاستيس أرثر- محمد مصطفى "ميدو"
الوسط: محمود متولي "كناريا"- إسلام جابر- حمدي علاء- عمرو قلاوة
الهجوم: محمد سعيد "مكرونة"- حسام حسن

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من حسن تيمور ومحمد المغربي وفادي فريد ولحسن دهدوه ومحمد عصام وحسام جريشة وأحمد خالد والحبيب أحمد حسن.

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