تشكيل مودرن فيوتشر أمام الجونة بالدوري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الجونة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.





وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش .

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم.

وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي، محمد صادق، كجالي درامي، علي زعزع .

هجوم: أرنولد ايبا.



ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد محمود، خالد رضا، محمد ربيعة، أحمد كباكا، عبد الكبير الوادي، عمر وائل، أحمد عاطف، الحاج باري.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الجونة على ملعب استاد السلام ضمن مؤجلات الاسبوع ال١١ من دوري نايل.