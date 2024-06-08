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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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يجسد الدور الوطني للأزهر.. أحمد حاتم يكشف تفاصيل فيلم “المنبر” (فيديو)

الفنان أحمد حاتم
الفنان أحمد حاتم

كشف الفنان أحمد حاتم عن تفاصيل فيلم “المنبر”، قائلا: "فيلم المنبر يجسد الدور الوطني للأزهر الشريف، ضد الاحتلال الانجليزي والعدوان على مصر عبر التاريخ".

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شخصية أحمد حاتم فى "دواعي السفر"

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 فيلم “المنبر” تجربة غير هادفة للربح 

وقال أحمد حاتم في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد،  أن فيلم “المنبر” تجربة غير هادفة للربح وإن شاء الله هتترجم وهتوصل لأكتر عدد من الناس"، مؤكدًا على فخره بهذه التجربة السينمائية الهامة.

وكشف أحمد حاتم، أنه يجسد شخصية باحث يدرس في الأزهر الشريف، قائلاً: «شخصية باحث بيجي مصر يعمل بحث في تاريخ الأزهر، وعن طريق رحلة بحثه بشوفه بيجسّد شخصيات في الأزمنة اللي احنا بنحكيها، كل ما نروح مرحلة مختلفة هنلاقيه».

وأضاف أحمد حاتم عن شخصيته في فيلم المنبر قائلاً: «في الحملة الفرنسية هنلاقيه بيمثل شخصية معينة، وفي الاحتلال الإنجليزي بيمثل شخصية تانية، وفي النكسة هنلاقيه،، احنا بنروح نشوف هذه المراحل مع أحداث في الوقت الحاضر مع الفنان عمر السعيد، وأحمد فهيم وأيتن عامر، وكل مرحلة فيها أشخاص مختلفين».
 

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