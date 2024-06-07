عمرو أديب عن الحكومة الجديدة: محتاجين سوبر مان مش وزراء (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن أهم شيء في اختيار الحكومة الجديدة بعناية وأن يكوم هناك دم جديد، ونحتاج من الوزراء الجدد نتائج ملموسة على الأرض يشعر بها المواطن.

نحتاج وزراء تستغل كل الفرص المتاحة

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة: “ نحتاج وزراء تستغل كل الفرص المتاحة، وإغلاق الصفحة الصعبة والعمل بقوة لصالح المواطن”

وتابع عمرو أديب: " الحكومة الجديدة لديها فرصة ذهبية، والوزير الجديد في اي وزارو الله يكون في عونه، واحنا مش محتاجين وزير احنا محتاجين سوبر مان وخصوص الفتر اللي جاية في مصر".



وأردف عمرو أديب، أنه :"بيقولوا الأسبوع الجاي فيه حكومة جديدة، و فجأة الوزراء اللي مانعرفش أساميهم ابتدا يبقى ليهم اخبار وعندهم حركة ونشاط".

قال الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، إن هناك مشكلة في العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن النظام في مصر مختلط، ولكن يغلب عليه الطابع الرئاسي، فالسلطة التنفيذية من المفترض أن تكون قائمة على المشاركة ما بين الحكومة ورئيس الجمهورية الذي يمثل الشعب مباشرة.



وتابع "أباظة"، خلال حواره مع الإعلامي نشات الديه ، ببرنامج "المشهد"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء الأربعاء، أن العرف يقتضي أن تستقيل الحكومة فور انتخاب رئيس الجمهورية، أو انتخاب برلمان جديد، وهذا يرجع إلى أن الأغلبية قد تتغير فور انتخاب برلمان جديد، ويكون لرئيس الدولة في هذه الحالة الحرية في الاختيار والموائمة، مضيفًا أن الدستور لم يفعل تمامًا حتى الآن لاعتبارات كثيرة منها: مرور مصر بظروف استثنائية جدًا خلال آخر 10 سنوات.

ولفت إلى أن الاضطربات الموجودة في العالم تؤثر سلبًا على الشرق الأوسط، ولهذا نمر بظروف استثنائية، ولكن هذا لا يمنع إيجاد قواعد ثابتة متفق عليها في نظام الحكم، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة لا تختلف عن القديمة، بسبب عدم وجود نظام حزبي حقيقي في مصر.