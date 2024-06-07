"نوبات الهلع" تشل جسد مصطفى كامل.. و"نقابة الموسيقيين" تعلق على رفضه العلاج بالخارج

علق الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على رفض الفنان مصطفى كامل العلاج بالخارج قائلا: “رجل وطني وبيحب طب بلده”.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حالة الفنان مصطفى كامل مستقرة جدا ويتلقى العلاج على نفقته الشخصية.

ورفض الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية نصيحة زملاؤه داخل الوسط الفني وخارجه، بضرورة العلاج خارج مصر لإجراء بعض الفحوصات اللازمة بعد معاناته في الفترة الأخيرة وتعرضه لوعكة صحية منذ أكثر من عام، حيث عانى من زيادة نشاط الغدة الدرقية بشكل قوي والتي نتج عنها زيادة ضربات القلب والتوتر والأرق الدائم وخسارة الوزن والعصبية المفرطة، ولم ينجح الأطباء في علاجه بشكل فعال، كما أنه عانى منذ فترة من التهاب الأعصاب حتي وصل في فترة إلى مرحلة panic attack (نوبات الهلع).

سبب رفضه استكمال علاجه خارج مصر

وقال الفنان مصطفى كامل: “أنا لن أغادر للخارج وسوف استكمل علاجي بمصر وتم عمل الأشعة والتحاليل الازمة، وبناء على تقرير الأطباء مطلوب عمل أشعة سونار وأشعة بالصبغة على الغدة الدرقية لبيان السبب الواضح لتكرار ومعاودة نشاط الغده بعد كل فترة علاج” .

وأضاف: “زملائى في المجلس نصحونى بضرورة الراحة إضافة إلى نصائح زوجتى واولادي، وأن أسعد أوقاتي أن أجد زميلاً يدعو لي بعد قضاء حاجتى أياً كانت أو أن أرى السعادة على وجه الأعضاء أو الأرامل أو الأيتام عندما ألبي رغبتهم فيما يحتاجونه” .

وأشار: “دائماً ما أقول لزوجتي عندما تلومني علي كثرة الاتصالات التليفونية التي تصلني والتي تحاوطني علي مدار اليوم من القاهرة والمحافظات ليلاً ونهاراً والتدقيق في كل التفاصيل حتي يتم الحل لأي مشكله أياً كانت أقول لها الأمانات عُرضت علي الجبال ورفضتها، وأن الله كريماً وعادلاً ودائماً معنا في أشد المحن يسترنا ويُشفينا ويجبر خاطرنا، وكل هذا بسبب دعوات الناس الطيبة التي تجدني دائماً وقت احتياجهم لي، ودائماً ما أمازحها قائلاً ( بكرة بعد ما أموت هتلاقيني سايب لك أنت وأولادك كنز كبير قوي غير المال، هو الستر والسيرة الطيبة ودعوات الناس المخلصة”.