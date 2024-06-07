عاجل
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز في حركة حماس
الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

"الأونروا" تحذر من ظهور وباء الكوليرا الفتاك في غزة

نازحون في غزة
نازحون في غزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن المستلزمات الطبية تنفذ والوقود غير متوفر ولدينا مشكلة كبرى في الحصول على المياه، مشيرا إلى أن مياه الصرف الصحي تسللت إلى المياه الجوفية في قطاع غزة، وأتوقع ظهور مرض الكوليرا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وغياب المياه الصالحة للشرب.

وأضاف عدنان أبو حسنة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، للأسف الشديد لا مكان آمن في قطاع غزة سواء كان تابعا للأم المتحدة أو غيرها كل الأماكن خطرة وكل موظفي الأونروا يواجهون خطر الموت، لافتا إلى أن المشافي في غزة تحولت إلى عيادات.

txt

القيادة المركزية الأميركية تعيد إنشاء الرصيف البحري المؤقت في غزة

txt

نازحون في غزة يفرّون من حرّ الخيام إلى البحر الملوّث.. فيديو

تابع المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 450 نازح داخل مبان الوكالة، رغم أننا نعلم الجانب الإسرائيلي مرتين يوميا عن إحداثيات المدارس التابعة لنا.

 

وتابع: “للأسف الشديد لا مكان آمن في قطاع غزة سواء كان تابعا للأم المتحدة أو غيرها كل الأماكن خطرة وكل موظفي الأونروا يواجهون خطر الموت، لافتا إلى أن المشافي في غزة تحولت إلى عيادات”.

مواد متعلقة

الأونروا تطالب بفتح تحقيق عاجل في استهداف الاحتلال الإسرائيلي منشآتها في غزة

تواصل القصف الإسرائيلي لتجمعات النازحين في قطاع غزة

القيادة المركزية الأمريكية تعلن عودة عمل رصيف المساعدات العائم قبالة سواحل قطاع غزة

تقييم استخباراتي أمريكي: نتنياهو يتملص من تحديد مستقبل غزة

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 36731

العمل الدولية: الحرب ترفع نسبة البطالة لـ 80% في غزة و32% بالضفة الغربية

الرصيف البحري قبالة غزة سيستأنف عملياته اليوم

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا بشمال غزة
الجريدة الورقية