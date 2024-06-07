"الأونروا" تحذر من ظهور وباء الكوليرا الفتاك في غزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن المستلزمات الطبية تنفذ والوقود غير متوفر ولدينا مشكلة كبرى في الحصول على المياه، مشيرا إلى أن مياه الصرف الصحي تسللت إلى المياه الجوفية في قطاع غزة، وأتوقع ظهور مرض الكوليرا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وغياب المياه الصالحة للشرب.

وأضاف عدنان أبو حسنة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، للأسف الشديد لا مكان آمن في قطاع غزة سواء كان تابعا للأم المتحدة أو غيرها كل الأماكن خطرة وكل موظفي الأونروا يواجهون خطر الموت، لافتا إلى أن المشافي في غزة تحولت إلى عيادات.

تابع المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 450 نازح داخل مبان الوكالة، رغم أننا نعلم الجانب الإسرائيلي مرتين يوميا عن إحداثيات المدارس التابعة لنا.

وتابع: “للأسف الشديد لا مكان آمن في قطاع غزة سواء كان تابعا للأم المتحدة أو غيرها كل الأماكن خطرة وكل موظفي الأونروا يواجهون خطر الموت، لافتا إلى أن المشافي في غزة تحولت إلى عيادات”.