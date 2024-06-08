الإفتاء تكشف أفضل الأعمال خلال الأيام العشر من ذي الحجة (فيديو)

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن علينا الاهتمام بذكر الله سبحانه وتعالي والتهليل والتكبير والتحميد خلال الأيام العشر من ذي الحجة.. الذكر هو أفضل الأعمال وليس الأمر مقتصرا على اللسان ولكن العمل بهذا الذكر ومراقبة الله فى كل أعمالنا".

وأضاف أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية خلال حواره فى برنامج "كل الزوايا" الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية “أون” مساء اليوم: "النبي محمد صلي الله عليه وسلم تحدث عن الأيام العشر من ذي الحجة على أنها أفضل الأيام وأن العمل الصالح فيها أحب إلي الله سبحانه وتعالي وأنه أفضل من الجهاد فى سبيل الله، متابعا: "يقول عليه الصلاة والسلام ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.



وتابع أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية: "الذكر الجامع لتحقيق كل الأعمال وأدائها بإتقان.. وكل انسان يذكر الله وفق ما يراه وهناك من يهتم بالصيام وهناك من يقرأ القرآن الكريم وليس لديه القدرة على الصيام وهكذا ولكن علينا ذكر الله والتقرب منه فى هذا الأيام".

العشر من ذي الحجة فرصة عظيمة للتقرب إلى الله وتحصيل الأجر العظيم، حيث يعد صيام هذه الأيام مُميزًا نظرًا لقيمتها الدينية التي تنعكس فيها، لأنها أيام مُباركة.

فضل صيام العشر من ذي الحجة:



أوضحت الإفتاء، أن صيام العشر من ذي الحجة يُحقق للصائمين ثوابًا عظيمًا، كما ينصح بصيام يوم عرفة من بين هذه الأيام، حيث إن الصيام فيه يُكفّر السنة الماضية والقادمة، ولا يقتصر فضل صيام العشر من ذي الحجة على الثواب الدنيوي فحسب، بل يعدّ أيضًا وسيلة لتطهير النفس وتعزيز القرب من الله.



وينعكس الاجتهاد في العمل الصالح خلال هذه الأيام إيجابًا على الفرد والمجتمع، حيث يتجلى التأثير الإيجابي في تحسين العلاقات الاجتماعية وتعزيز الروحانية الفردية.

أعمال صالحة في العشر من ذي الحجة:



عن فضل صيام العشر من ذي الحجة، قالت دار الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى قال: «وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ» .

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الليالي هي العشر من ذي الحجة، التي يتعلق بها العديد من الأحكام والآداب والفضائل، ومنها، أنها أيام شريفة ومُفضلة، يُضاعف العمل فيها، ويُستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجة وغيرهما.



صيام العشر من ذي الحجة:

قالت الإفتاء بشأن فضل صيام العشر من ذي الحجة، أنه مُستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأن صومها سُنة، لكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على صيامها، وإنما من جملة العمل الصالح.