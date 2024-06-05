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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم تاني تاني يتخطى الـ15 مليون جنيه بالسينمات في السعودية

فيلم تاني تانى
فيلم تاني تانى

حصد فيلم تاني تانى نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر السعودي بعد طرحه في دور العرض، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت مليون و200 ألف ريال سعودي بما يعادل 15 مليونا و235 ألف جنيه مصري، خلال 6 أيام عرض فقط، إذ انطلق الفيلم في السعودية يوم الخميس الماضي الموافق 30 مايو.

 

واستطاع فيلم تاني تاني أن يدخل قائمة أكثر 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات في شباك التذاكر السعودي محتلاً المرتبة السادسة أمام باقى الأفلام المعروضة هناك، خاصة وأن طبيعة الفيلم الكوميدية هي المحببة للجمهور السعودي والذى يحرص دائماً على الذهاب للسينمات لمشاهدة الأعمال الكوميدية.

 فيلم تاني تانى

فيلم "تانى تانى"

فيلم "تانى تانى" انطلق في دور العرض المصرية يوم 22 مايو الماضى، وهو بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

 

أحداث فيلم "تانى تانى" 

أحداث فيلم "تاني تاني" تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

 

ومن شخصيات فيلم  "تاني تاني" أيضاً محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدي، ويدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصية هدير ابنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.

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الجريدة الورقية