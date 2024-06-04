موعد طرح المسلسل الوثائقي أم الدنيا على منصة watch it

أعلنت منصة watch it الرقمية، عن موعد عرض المسلسل الوثائقي أم الدنيا خلال الساعات القليلة المقبلة، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

المسلسل الوثائقي أم الدنيا

كشفت المنصة، خلال المنشور موعد عرض أولى حلقات المسلسل الوثائقي أم الدنيا، الذي يُعتبر من أعمال watch it الأصلية، إذ كتبت: "باقي يومين بس على حكاية أم الدنيا، متحمسين قد إيه".

يبدأ عرض الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية أم الدنيا، الذي يحمل عنوان "إحنا مين" حصرياً على منصة watch it، ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

المسلسل الوثائقي أم الدنيا

عرض الجزء الأول من مسلسل أم الدنيا، ضمن سلسلة الأعمال الوثائقية التي تنتجها WATCH IT، عام 2022، وهو سلسلة مكونة من 15 حلقة وثائقية، تسرد تاريخ مصر من وجهه نظر مصرية في إطار تشويقي وإنساني بسيط وملم لاستيعاب تاريخ مصر منذ بدايته وحتى العصر الحديث، تقدمه الفنانة سوسن بدر، ومن تأليف وإخراج محمود رشاد.