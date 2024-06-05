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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان ترايبيكا بأمريكا يطلق 3 عروض عالمية للفيلم اللبناني المصري "أرزة"

فيلم أرزة
فيلم أرزة

أعلنت إدارة مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو واحد من أكبر المهرجانات الدولية، ثلاثة عروض الفيلم اللبناني المصري "أرزة"، تنطلق يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري في السادسة مساءا بتوقيت أمريكا، وعرضين آخرين يومي الأربعاء والجمعة 12 و14 من الشهر نفسه، وذلك في تمام الخامسة مساءا بتوقيت أمريكا.

 

و"ترايبيكا" هو المهرجان العالمي الثاني الذي يشارك به "أرزة" بعد مشاركته في مهرجان بكين السينمائي الدولي.

فيلم أرزة

"أرزة" أول فيلم روائي طويل 

ويعد فيلم أرزة هو أول الافلام الروائية الطويلة للمخرجة اللبنانية ميرا شعيب بعد فيلمها القصير ليلاك الذى شارك في الكثير من المهرجانات العالمية، ومن تأليف كل من فيصل شعيب ولؤي خريس، ومن إنتاج الشركة المصرية الأمريكية ‏«ambient light» للمنتج على العربي، ومعه كل من فيصل شعيب و لؤي خريس وزينة بدران ‏Executive producer وطارق النعمة، ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل.

أبطال فيلم أرزة

والفيلم من بطولة كل من دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا، وتدور أحداثه حول "أرزة"، وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى.

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