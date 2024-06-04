الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حسين فهمي يروج لأحداث أعماله الفنية فيلم "قصر الباشا"

فيلم قصر الباشا
فيلم قصر الباشا

نشر الفنان حسين فهمي منشوراً لفيلمه الجديد "قصر الباشا"، الذي بدأ تصويره في استوديو مدينة الفنون، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

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شارك حسين فهمي جمهوره صورًا من بداية التصوير، معلقًا: "بداية تصوير فيلم قصر الباشا من إنتاج الفنانة آلاء لاشين، بالاشتراك مع الصديق أحمد حاتم والمخرج محمد بكير ومدير التصوير أحمد زيتون في استوديوهات مدينة الفنون بالهرم".

 فيلم قصر الباشا

أبطال فيلم قصر الباشا

فيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نبيل عيسى، حمزة العيلي، محمد مزربان، وبمشاركة النجوم السعودية محمد القس وسمية رضا وإنتاج "ah media production" للمنتجة آلاء لاشين، وتأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

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الجريدة الورقية