شاهد البوسترات الفردية لصناع فيلم "عصابة الماكس"

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم عصابة الماكس البوسترات الفردية لأبطال الفيلم تمهيداً لطرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل.

وبدأت الشركة المنتجة لفيلم عصابة الماكس الترويج له استعداداً لعرضه فى موسم عيد الأضحى القادم.

وطرحت الشركة المنتجة صور من كواليس العمل تكشف شخصيات الفيلم والتى تضم كلاً من أحمد فهمي وروبي ومحمد لطفى وحاتم صلاح وأوس أوس

فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس

من ناحية أخري، كشف فريق عمل فيلم عصابة الماكس عن المفاجأة الأولى هي مشاركة النجم أحمد السقا كضيف شرف ضمن الأحداث، حيث انتهى مؤخرا من تصوير المشاهد التي ستجمع بينه وبين أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح في صحراء محافظة الفيوم، وهي ثاني المحافظات المصرية التي تحط فيها "عصابة المكس" رحالها بعد محافظة الإسكندرية.

تفاصيل فيلم "عصابة الماكس"

ويعد فيلم "عصابة الماكس" هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي كضيفي شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير"، كما ظهر فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة" الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم.

فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس

وقال أحمد فهمي: "سعيد بظهور السقا معنا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "عصابة الماكس"، وسعيد بعودة التعاون بينا مرة أخرى، فهو بمثابة صديق وأخ عزيز، كما أنه النجم الوحيد الذي لا يرفض الظهور في أي عمل من أعمال زملائه مهما كان اسم ونجومية البطل وبلا مقابل، ولقد تعلمت منه هذا الأمر".

فيلم "عصابة الماكس"

فيلم "عصابة الماكس" من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي.

الفيلم بطولة الفنان أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي برودكشن للإنتاج الفني .