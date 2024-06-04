لعبة الفيديو "Yakuza Like a Dragon" تتجسد في 6 حلقات

محبى ألعاب الفيديو الشهيرة "Yakuza Like a Dragon"على موعد مع مسلسل جديد مأخوذ عنها بعنوان Like a Dragon: Yakuza، يجمع بين الجريمة والتشويق والأكشن على مدار 6 حلقات، من إخراج ماساهارو تاكي وكينجو تاكيموتو، بطولة الممثل الياباني ريوما تاكوشي الذي يؤدي دور الشخصية الرئيسية "كازوما كيريو".

مسلسل Yakuza Like a Dragon

أحداث مسلسل Like a Dragon: Yakuza

تدور أحداث مسلسل "Like a Dragon: Yakuza" في فترتين زمنيتين "1995" و"2005"، ويتتبع حياة أصدقاء الطفولة وتداعيات قرارات المحارب ياكوزا، الذي يتمتع بإحساس قوي بالعدالة والواجب والإنسانية، القصة من تأليف شون كراوتش وناكامورا يوجو، أما السيناريو الياباني فهو من تأليف يوشيدا ياسوهيرو ويامادا كانا.

موعد عرض مسلسل "Like a Dragon: Yakuza"

ومن جانبه، قال المخرج ماساهارو تاكي: "وضعت قلبي وروحي والخبرة التي اكتسبتها على مدى أكثر من 35 عا مًا في صنع المسلسل"، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل "Like a Dragon: Yakuza" على دفعتين من 3 حلقات يومي 25 أكتوبر و1 نوفمبر، مع نسخ مترجمة ومدبلجة بـ30 لغة.