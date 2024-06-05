بعد صدور قرار بمحاكمة سائق أوبر.. أول تعليق من هلا السعيد

علقت الفنانة هلا السعيد على صدور قرار من نيابة الشيخ زايد بمحاكمة سائق أوبر في الواقعة الأخيرة وذلك بعد إثبات النيابة أن السائق غير مصاب بمرض السكر.

وقالت هلا السعيد في تصريحات صحفية: "هو طلع معندوش سكر وكان فيه بنزينه وريست وبوابات بعد حوالي 3 دقايق من المكان اللي وقف فيه وكان في طريقنا بعد ماركبت كافتريا ومسجد ومجمع طبي و الرحله ما كملتش 7 دقايق من وقت التحرك ".

هلا السعيد

يشار إلى أنه حددت نيابة الشيخ زايد جلسة 27/7/ 2024 في الجنحة رقم ١٧٤٠ لسنة 2024 جنح ثان الشيخ زايد وذلك للنظر إلى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد وذلك بعد إحالته إلى محكمة الجنح حيث تضمن أمر إحالة سائق أوبر إلى محكمة الجنح بارتكابه علانية فعل فاضح في الطريق العام مخلًا للحياء وطالبت النيابة عقابه بالمادة ٢٧٨ من قانون العقوبات.

وفي نفس السياق، كانت هلا السعيد كشفت عن الواقعة في يوم 22 مايو الماضي من خلال مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلةً: "يعني أنا واقفة في محور الضبعة، علشان سواق أوبر اللي أنا كنت راكبه معاه فجأة وقف في الطريق ده كده، وفجأة قالي أصل العربية سخنت".

هلا السعيد

وتابعت: "ونزل من العربية، ببص ورا لاقيته بيفك الحزام بتاع البنطلون، نزلت أجري من العربية فراح قالي متخافيش أنا بس عندي السكر"ما انكره في التحقيقات"

أنا لازم كل شوية أدخل الحمام، فمعلش متخافيش".

وأضافت: "طبعًا أنا نزلت وجريت وسبت العربية وسبت حاجتي في العربية، وطبعًا دلوقتي أنا في الشارع".

وأوضحت: "الحمد لله كنت بتكلم في التليفون، وبمجرد وقوفه اتصلت بحد من صحابي قلتله أنا بعتالك لايف لوكيشن، فهو ده اللي رعبه تقريبًا".

واختتمت: "يعني الحمد لله إني الصبح والحمد لله إني لسه قريبة من البيت".

هلا السعيد

آخر أعمال هلا السعيد

يذكر أن آخر أعمال هلا كان مسلسل "المداح.. أسطورة العودة" الجزء الرابع، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، بمشاركة الفنان حمادة هلال والفنان فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.