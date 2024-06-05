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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أقل من 24 ساعة.. برومو "ولاد رزق- القاضية" يقترب من مليون مشاهدة

فيلم ولاد رزق 3
فيلم ولاد رزق 3

حصد برومو فيلم "ولاد رزق- القاضية" نحو مليون مشاهدة بمجرد عرضه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، والمقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.

فيلم ولاد رزق 3

وظهرت في البرومو الدعائي مغامرات جديدة لـ ولاد رزق والعديد من مشاهد الأكشن، إضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف مثل محمد لطفي.

أحداث فيلم ولاد رزق

تدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرق مختلفة، وفي أحد الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم "ولاد رزق.. القاضية"

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق.. القاضية" أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، سيد رجب، وكوكبة من النجوم، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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الجريدة الورقية