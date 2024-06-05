الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

«أم الدنيا 2.. احنا مين» و«اخترنا الحياة» على شاهد

فيلم أم الدنيا
فيلم أم الدنيا

أطلقت منصة  watch it الإلكترونية أكثر من عمل وثائقي مؤخرا، ومنها فيلم أم الدنيا الجزء الثاني الذي يحمل عنوان "إحنا مين" بطولة الفنانة سوسن بدر.

فيلم أم الدنيا

تفاصيل فيلم أم الدنيا 

عرضت منصة watch it أولى حلقات فيلم أم الدنيا الجزء الثاني الذي يحمل عنوان "إحنا مين" بداية من الغد، وتدور أحداثه في رحلة مثيرة مدتها 2000 عام، ويسعى العمل لتفسير تنوع الهوية المصرية عن طريق التعرف على الحضارات التي حلت على مصر وامتزجت بها وأضافت إليها العديد من العناصر المختلفة.

 

وتقدم الفيلم الوثائقي الفنانة سوسن بدر، وهو من تأليف وإخراج محمود رشاد.

يلم اخترنا الحياة 

يلم اخترنا الحياة 

كما تُعرض المنصة فيلما وثائقيا آخر من أعمالها الأصلية باسم اخترنا الحياة وطرحه في 2 مايو الماضي حصريا على المنصة، ويسلط الضوء على مرض التصلب المتعدد وحياة أفراد مصابين به نجحوا في التغلب عليه، ويتعمق في الجوانب الطبية التي يقدمها نخبة من الأطباء المتخصصين في هذا المرض، ويحمل توقيع المخرج محسن عبدالغني.

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الجريدة الورقية