الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

«بيكلموني» لـ رامي جمال تتصدر الأكثر استماعا في مصر

رامي جمال
رامي جمال

تصدر المطرب رامي جمال، قائمة الأغاني الأكثر في مصر لهذا الأسبوع، بأغنيته الجديدة بيكلموني من ألبوم خليني أشوفك.

أغنية بيكلموني لرامي جمال

احتفل رامي جمال مؤخرا، بتصدره أغنية بيكلموني التريند، في عدد من الدول العربية، حيث نشر عبر حسابه بـ"إنستجرام"، قائلا: "تريند 1 مصر والسعودية والكويت، شكرا من قلب قلبي.. فعلا النجاح ده بسببكم أنتم، شكرا للصناع وكل القائمين على الألبوم، وشركتي وكل التيم بتاعي".

رامي جمال
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ألبوم خليني أشوفك

ضم ألبوم "خليني أشوفك" لرامي جمال الذي طرحه مؤخرا، 15 أغنية هي: "خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض"

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الجريدة الورقية