الثلاثاء 04 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

هبوط إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga

فيلم Furiosa: A
فيلم Furiosa: A Mad Max Saga

تراجع فيلم Furiosa: A Mad Max Saga في شباك الإيرادات، إذ وصل من المركز الثاني إلى المركز الثالث خلال يومه الـ10 في دور العرض السينمائي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 3.3 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم في السينما الأمريكية لـ49.6 مليون دولار.

 

إيرادات فيلم Furiosa: A Mad Max Saga 

ووصلت الإيرادات الكلية لـ فيلم Furiosa: A Mad Max Saga إلى 114.3 مليون دولار، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات في السوق الخارجية بلغت 64.7 مليون دولار، في الوقت الذي تجاوزت فيه إيرادات الفيلم 168 مليون دولار.

 فيلم Furiosa: A Mad Max Saga 
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فاصيل فيلم Furiosa: A Mad Max Saga

نجح فيلم Furiosa: A Mad Max Saga في احتلال المركز الأول في قائمة الإيرادات في الأيام الأولى من طرحه في السينمات، وذلك قبل أن يزيحه فيلم الرسوم المتحركة The Garfield Movie إلى المركز الثاني، وظل محافظ على المركز الثاني قبل أن يزيحه فيلم IF إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات.

 

الفيلم من إخراج وإنتاج جورج ميلر، الذي كتب السيناريو مع نيكو لاثوريس، ويعتبر الجزء الخامس في سلسلة أفلام «Mad Max»، وتدور أحداثه قبل 15 إلى 20 عامًا من أحداث فيلم Fury Road لعام 2015، وهو من بطولة أنيا تايلور جوي وأليلا براون، جنبًا إلى جنب مع كريس هيمسوورث وتوم بيرك.

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الجريدة الورقية