الثلاثاء 04 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الأمريكية مايلي سايروس تودع فكرة الإنجاب لهذا السبب

بوابة الوفد الإلكترونية

أعربت المطربة الأمريكية مايلي سايروس عن عدم رغبتها في الإنجاب، كما إنها مضربة حتي الآن ولم تصل لقرار بعد إذا كانت ترغب في أن تكون أما أم لا، مشيرة :" أشعر أن معجبيني هم أطفالي بطريقة ما".

 

سر عدم رغبة مايلي سايروس في الإنجاب

أوضحت مايلي سايروس إنها سمعت عرابتها المغنية دوللي بارتون، البالغة الآن من العمر 78 عاما، تقول نفس الأمر حول عدم الانجاب، قائلة: "سمعت دوللي تقول ذلك أيضا، لأنها لم يكن لديها أطفال".

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مايلي سايروس

وأكدت سايروس أنها حاليا تعيش واحدة أفضل مراحلها العمرية، وتحدثت عن سبب سعادتها في الوقت الحالي، " عمري الآن 31 عامًا، ومازلت لا أعرف إذا كنت أريد أطفالًا أم لا، أحب كوني بالغة، ولدي قاعدة ألا أنظر إلى الأعلى أو لا أنظر إلى أي شخص من الأسفل، أنا أنظر فقط، مما يسمح لي برؤية العالم بروضوح على حقيقته والناس على حقيقتهم".

مايلي سايروس

 

من ناحية أخري، يذكر أن مايلي سايروس كانت متزوجة من الممثل ليام هيمسوورث من ديسمبر 2018 إلى أغسطس 2019، وأنهيا طلاقهما في يناير 2020، بينما تواعد في الوقت الحالي الموسيقي ماكس موراندو، البالغ من العمر 25 عامًا، منذ عام 2021.

مايلي سايروس

تعليق مايلي سايروس على جائزة جرامي

وعبرت سايروس على سعادتها بحصولها أخيرًا على جوائز جرامي هذا العام، حيث حصلت على جائزتي تسجيل العام وأفضل أداء بوب منفرد عن أغنية Flowers، والتي تعتبر أول جائزة جرامي في مشوارها الغنائي الذي بدأته منذ طفولتها، «ما هو المقياس، أنا أفعل هذا منذ 20 عامًا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها أخذي على محمل الجد في حفل توزيع جوائز جرامي؟».

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الجريدة الورقية