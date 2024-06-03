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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل دواعي السفر.. موعد طرح الحلقات الجديدة

مسلسل دواعي السفر
مسلسل دواعي السفر

عرضت الحلقتان السابعة والثامنة من مسلسل "دواعي السفر" من بطولة الفنان أمير عيد وكامل الباشا، الأربعاء القادم ، عبر منصة watch it الإلكترونية، في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل دواعي السفر

تفاصيل مسلسل دواعي السفر

وتمكن مسلسل "دواعي السفر" من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة watch it، بعد طرحه بـ24 ساعة فقط.

واحتل مسلسل "دواعي السفر" الذي يقوم ببطولته أمير عيد وكامل الباشا، المركز الأول، ليتصدر نسب المشاهدة في مصر.

أبطال مسلسل دواعي السفر

مسلسل "دواعي السفر" من بطولة أمير عيد، ونادين، وكامل الباشا، وأحمد غزى، وأحمد فاضل، وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

مسلسل دواعي السفر

ويعد مسلسل "دواعى السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف،  وآخرها مسلسل "ريفو" بجزءيه، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية وأن يكون في العمل المؤلف والمخرج.

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