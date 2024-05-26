الصحة الحيوانية يشارك في حملة طرق الأبواب للتوعية بذبح الأضاحي

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية القافلة الإرشادية التوعوية بمدينة المنصورة للتوعية بأهمية تطبيق الممارسات الصحية الجيدة في عمليات ذبح الأضاحي خلال العيد وفي داخل محلات الجزارة أثناء عمليات ذبح الأضاحي في العيد



وتحت رعاية معالي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

و شارك مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة فى حملة طرق الأبواب الإرشادية التوعوية وذلك بالمرور على مختلف محلات الجزارة بنطاق مدينة المنصورة للتوعية بأهمية تطبيق الممارسات الصحية الجيدة في محلات الجزارة أثناء استلام الذبائح وحفظها وإعدادها للبيع

كما تم توعية المواطنين والمستهلكين بهذه الممارسات أثناء تداول اللحوم بعد البيع وأثناء الطهى والاستهلاك وذلك بهدف الحفاظ على القيمة الغذائية للحوم والصحة العامة للمواطنين والجزارين كذلك تعتبر اللحوم الحمراء الطازجة هى النوع المفضل لدى جمهور المستهلكين وتحظى بعناية فائقة للحفاظ على جودتها وسلامتها منذ الكشف البيطري علي الذبائح قبل الذبح في مختلف مجازر محافظة الدقهلية والكشف عليها بعد الذبح.

و تأتي أهمية هذه الحملة الإرشادية التوعوية على أرض الواقع مع اهم المراحل فى محلات الجزارة

وتهتم الدولة المصرية بتوفير كميات كافية من اللحوم الحمراء الطازجة كذلك تهتم بجودة هذه اللحوم للحفاظ على جودتها وسلامتها

من اهم طرق الحفاظ على جودة اللحوم فى محلات الجزارة هى الممارسات الصحية الجيدة التي يجب أن يطبقها الجزارين والعمال فى محلات الجزارة

ويتم فى حملة طرق الأبواب الإرشادية التوعوية شرحها بسهولة وتوضيحها عمليا للجزارين خاصة ارتداء الجونتات وغطاء الرأس والأحذية و الحفاظ على النظافة الشخصية للجزارين والعمال والمدوامة على غسل اليدين

مع التنبيه على نظافة المحلات بمطهرات من مصادر موثوقة للحفاظ على الجودة للحوم وصحة المواطنين

كما تم استماع الباحثين للتحديات و الصعوبات التي تواجه الجزارين والعمال وتم شرح الحلول العلمية لها