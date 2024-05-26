محافظ الدقهلية يشهد احتفالية تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد احتفالية تسليم تأشيرات وتذاكر الحج لحجاج الجمعيات الاهلية الفائزين ببعثة الحج التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، حرصا منه علي مشاركة حجاج بيت الله الحرام فرحتهم بحج بيت الله الحرام، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وممثلي الأوقاف والأزهر ومشرفي بعث الحج بالدقهلية.

وقام "المحافظ" بتسليم 355 حاجًا بالدقهلية و 8 مشرفين تذاكر وتأشيرات الحج وهنأهم بفوزهم لحج بيت الله الحرام متمنيا لهم حج مقبول وعودة حميدة إلي أرض الوطن.

وقال "مختار" ننتظر هذه المناسبة كل عام من أجل أن نلتقي بحجاج بيت الله الحرام ونقدم لهم خالص التهاني والتبريكات لزيارة بيت الله الحرام، داعياً الله عز وجل أن يتقبل منهم حج بيته الحرام ويعودوا إلي أرض الوطن بسلام.

ووجه "المحافظ" بتوفير باصات مجهزة علي أعلي مستوي لنقل حجاج الجمعيات الأهلية من منازلهم الي مطار القاهره وحتي عودتهم الي منازلهم مره اخري تيسيرا وتسهيلا عليهم ورفع المعاناة عنهم.

كما وجه "مختار" للحجاج قائلاً أوصيكم بالدعاء لمصر بالخير والأمن والأمان وللقيادة السياسية بالتوفيق والسداد من أجل رفعة هذا الوطن وأن يحمي الله وطننا من كيد المعتدين وان يجعل كيدهم في نحورهم.

وكلف "المحافظ" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة المستمرة لتذليل العقبات وتلبية احتياجات الحجاج أبناء الدقهلية بالأراضي المقدسة وحتي عودتهم إلي ديارهم .

واستطرد "مختار " وعلي أعضاء ومشرفي البعثة التواصل المستمر مع جميع الحجاج ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير كافة احتياجاتهم اثناء أداء المناسك والتواصل مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بصفة مستمرة للاطمئنان علي أوضاع الحجاج.