الأحد 26 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشروط التي يجب توافرها عند شراء الأضاحي.. تعرف عليها

الاضاحي
الاضاحي

أسابيع قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك، ويحرص المسلمون على شراء الأضاحي لذبحها خلال العيد والتي تعد من أعظم العبادات للتقرب إلى الله عز وجل، وبل وتعد سنة عن نبينا محمد "صلى الله عليه وسلم".

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ولكن عند شراء الأضاحي، هناك بعض الشروط والأحكام والمعايير الصحيحة الشرعية التي يجب اتباعها عند اختيار الأضحية السليمة وفقًا للشريعة الإسلامية.

 الشروط التي يجب توافرها عند شراء الأضاحي


وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الشروط التي يجب توافرها عند شراء الأضاحي:
أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها.

أن تبلغ السن المحددة شرعًا بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيرها

المسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك

 فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين
والثني من البقر: ما تم له سنتان، والثني من الغنم ما تم له سنة
والجذع من الضأن: ما تم له نصف سنة

 فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.

أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي: العور البين- المرض البين- العرج البين- الهزال الشديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال:" أربعًا: العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تُنقي.

العمياء التي لا تبصر بعينيها
المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر

المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر

المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة
مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين

وفي حالة ضم هذه العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة

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