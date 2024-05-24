انخفاض أسعار اللحوم.. نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة قبل عيد الأضحى

يبحث الكثيرون عن أسعار اللحوم، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت أسعار اللحوم انخفاضات كبيرة على عكس كل التوقعات، حسبما صرح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين.

انخفاض أسعار اللحوم

وأضاف أبو صدام، في تصريحات تلفزيونية، أن جميع أسعار اللحوم شهدت انخفاضات كبيرة على عكس كل التوقعات، لافتا إلى أن أسعار الأضاحي هذا العام انخفضت عن العام المنقضي، رغم ارتفاع المستلزمات العلفية.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن الإجراءات الحكومية التي تمت خلال الفترة الماضية أدت إلى انخفاض أسعار الأعلاف، وبالتالي هبوط أسعار المواشي، مشيرا إلى أن معدلات الانخفاضات ما بين 5 إلى 10 آلاف في رأس الماشية.

وواصل نقيب الفلاحين، كيلو لحم العجل البقري القائم جاء بمتوسط سعر 165 إلى 170 جنيهًا بعد أن وصل إلى 200 جنيه، بينما وصل الضاني بمتوسط سعر 200 جنيه بعد أن وصل إلى 250 جنيها، والماعز سجل متوسط سعر 220 جنيهًا، بعد أن وصل إلى 280 جنيها.

وفي والوقت نفسه، افتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخميس الماضي، معرضًا جديدًا في المتحف الزراعي بالدقي، على هامش معرش زهور الربيع 2024.

فيما تطرح وزارة الزراعة في المعرض، اللحوم والدواجن والبيض ومنتجاتهما بتخفيضات كبرى تصل لـ 50% على بعض السلع و30% على سلع أخرى.

أسعار اللحوم بالزراعة

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي 250 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبدة 240 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكفتة 230 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

سعر كرتونة البيض 120 جنيهًا.