تعرف على مهام أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم خلال موسم عيد الأضحى

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن مديرية الطب البيطري بالشرقية نظمت ورشة عمل بعنوان «مجهودات أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم خلال موسم عيد الاضحى المبارك لعام 2024م»، بحضور كل من: مديري الإدارات الخارجية بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والمجازر بالإدارات الخارجية، وأطباء بعثة الحج لهذا العام 2024م، وعدد كبير من الأطباء والإداريين العاملين بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية، وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأشار مدير المديرية، إلى أهمية دور الطبيب البيطري فى بعثة الحج، وذلك من خلال ترأسه لبعثة الحج لعام 2024م بإلقاء بعض التعليمات الهامة لتطبيقها من قِبل أطباء بعثة الحج لعام 2024م.

وألقى الدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة العامة محاضرة عن تدريب الأطباء البيطريين المشاركين في البعثة الرسمية لوزارة الزراعة العام لهذا العام 1445هجرى، حيث يحظى الأطباء البيطريين على ثقة السلطات السعودية وإدارة البنك الاسلامي بالمملكة العربية السعودية، لذلك نحرص على وجود عدد كبير منم في مشروع «الأضاحي».

وألقى الدكتورعماد يوسف كبير أطباء التفتيش بالمجازر محاضرة عن مهام طبيب المجزر، استعرض فيها استراتيجيات العمل داخل المجازر، وآداب الذبح طبقا للشريعة الإسلامية وكيفية إختيار الأضحية.

وفى نهاية الورشة، قام مدير المديرية بتكريم الاطباء المتميزين فى إدارة المجازر واقسام الصحة العامة بالإدارة الخارجية وإدارة المخلفات والجلود.

الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها، مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.