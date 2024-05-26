إقبال سيدات البحيرة علي حملة "حقك تنظمي"

شهدت الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" بالمحافظة إقبالا ملحوظا في اليوم الأول، من السيدات اللأئي يرغبن في تنظيم الأسرة، والأستفسار عن العديد من الأسئلة الطبية

وكانت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، قد شهدت انطلاق المرحلة الأولى من الحملة ،حيث تابعت فعاليات الحملة بوحدة صحة قرية سيدي غازي بمركز كفر الدوار، بحضور الدكتور هاني جميعه - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،واللواء عبد العزيز قطاطو - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، و الدكتورة كريمة السلاموني - مدير وحدة السكان بالمحافظة ،و الدكتورة أميرة عبد العال مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة.

حيث تأتي الحملة ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة، والتى تستمر بداية من اليوم الأحد وحتى الخميس2024/6/6.

و أكدت نائب محافظ البحيرة على الجهود المبذولة لوصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، مشيرة إلى أهمية نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بالمجان تحت شعار "حقك تنطمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية وعن طريق العيادات المتنقلة للوصول إلى المناطق المحرومة والأكثر احتياجا وتقديم خدمات المشورة من خلال اخصائيي تنظيم الأسرة.

ومن الجدير بالذكر أن الحملة سيتم تنظيمها على مرحلتين، حيث تبدأ فعاليات المرحلة الأولى اعتباراً من اليوم حتى الخميس 30 مايو 2024 بإدارات (كفر الدوار - حوش عيسى - ادكو- ايتاى البارود - التحرير - غرب النوبارية - الدلنجات - الرحمانية) . والمرحلة الثانية من 2 إلى 6 يونيو 2024 بإدارات (دمنهور - أبو المطامير - رشيد - شبراخيت - كوم حماده - وادى النطرون - ابو حمص - المحمودية).

وسيتم تنفيذ الندوات التوعوية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلي بجميع الإدارات المشاركة مع الإهتمام بزيادة وعى المرأة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة لتقديم المصنوعات اليدوية وذلك حرصا على دعم تنمية المرأة المصرية.