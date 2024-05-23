انهيار عقارات الإسكندرية عرض مستمر| تفاصيل

حلقة جديدة فى مسلسل انهيار العقارات، شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، انهيار عقارين بشرق المحافظة مما تسبب فى حالة من الزعر والفزع بين المواطنين .

انهيار عقارين في الإسكندرية

شهد شارع الشموس التابع لحي وسط الإسكندرية، انهيار عقار قديم خالي من السكان مكون من 4 طوابق، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان مأمور قسم شرطة باب شرقى قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات حي وسط يفيد بانهيار عقار رقم 9 شارع الشموس، وانتقل مسئولي الحي والحماية المدنية وشركات المياه والغاز والكهرباء إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار عبارة عن طابق أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم، خالي من السكان، وانهار بالكامل دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

على الفور تم فصل التيار الكهربائي من قبل شركة الكهرباء وعمل كردون حول العقار، حفاظًا على سلامة المارة، فيما يجري رفع الأنقاض وإعادة فتح الشارع مرة أخرى، ووفقًا لحي وسط، تبين من لجنه المنشآت الآيلة للسقوط ومهندسي الحي، تبين أنه صادر له قرار إزالة وإخلاء.

كما انهار أجزاء من عقار قديم مأهول بالسكان فى منطقة مطار النزهه شرق الإسكندرية، دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر مادية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كان مأمور قسم شرطة رمل أول قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بورود بلاغ بانهيار أجزاء كبيرة بالدور الخامس على الدور الرابع من عقار بعزبة منسي في منطقة مطار النزهة.

على الفور انتقلت قيادات الحي بصحبة قوات الدفاع المدني، وضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار أجزاء كبيرة من الدور الخامس على الدور الرابع علوى بالعقار الكائن ٢٣شارع المصانع أمام الفرن بعزبة منسى مطار النزهه نطاق حي شرق، دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الأمر إلى مهندسي الحي ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط ووضع حواجز حول العقار والتنبيه على قاطنيه بالإخلاء المؤقت، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.