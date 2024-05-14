فضائح أوبر حول العالم.. القبض على سائق بتهمة الاغتصاب والسرقة

ألقي القبض على رجل يعمل سائق سيارة أجرة لشركة أوبر بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة والسطو على منزلها، وفقا لقسم شرطة ساندي سبرينجز بجورجيا.

قالت الشرطة إنه تم إخطارها بالسطو والاعتداء الجنسي في حوالي الساعة 2:37 صباحًا يوم 5 مايو.

وقامت عناصر الدورية بتأمين مكان الحادث، وسرعان ما وصلت مباحث قسم البحث الجنائي لتولي التحقيق، وقيل لهم إن سائق سيارة أوبر قام بإيصال الضحية إلى منزلها ثم قام بالسطو على منزلها والاعتداء عليها جنسياً.

حصل المحققون على أوامر اعتقال بحق Le'Myrious Monaye Dawson بتهمة السرقة والسطو والضرب والاغتصاب.

الساعة 2:20 ظهرًا في 6 مايو، عثر محققون من وحدة جرائم الشوارع على داوسون في محطة West End MARTA في شارع Lee Street SW في أتلانتا.

حصل المحققون على أوامر تفتيش لسيارة داوسون ومقر إقامته وعثروا على عدة أشياء تخص الضحية.