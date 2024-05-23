رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يلتقى مديرى الإدارات لبحث الإستعدادات لإمتحانات الشهادة الثانوية

عقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية اجتماعا بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان المنطقة بحضور الدكتور محمد حسنى، مدير عام العلوم العربية والدينية ضم مديرى الإدارات التعليمية ووكلائهم وموجهو العموم ومديرى إدارات ديوان المنطقة لبحث الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م .

وتناول رئيس المنطقة أهم المعايير التى ينبغى الالتزام بها خلال أعمال الامتحانات مشيراً أن تكاتف الجهود والتعاون هو الوسيلة الحقيقة لخروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بالمنطقة والأزهر الشريف.

وأوضح الدكتور حمادي أهمية دور مدير الإدارة التعليمية فى وضع مخطط المقرات الامتحانية وتنسيق التعاون بين المنطقة ورؤساء اللجان وتوفير التجهيزات اللازمة قبل وأثناء أعمال الامتحانات.

وناقش رئيس المنطقة أهم مقترحات وتساؤلات الحضور حول أهم التفاصيل التى تواجههم أثناء أعمال الامتحانات متعهدا بتوفير الدعم اللازم للجان بالتنسيق مع قطاع المعاهد الأزهرية.

واختتم حمادي اللقاء بدعوة الحضور للانتهاء من كافة التجهيزات الأسبوع المقبل والتواصل مع المنطقة لحل أى طاريء أثناء تجهيز مقرات الامتحانات بكافة الإدارات