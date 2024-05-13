الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأمم المتحدة تؤكد لمصر دعمها لاستراتيجية التنمية السكانية

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل اليوم السفير راجي الإتربي، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية بمقر وزارة الخارجية، "ديين كيتا"، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث رحب بالزيارة الأولى للمسئولة الأممية إلى مصر، وتناولا المحاور المتعددة للتعاون الوثيق القائم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان منذ عام 1972، وآخرها برنامج التعاون بين الجانبين للفترة من 2023 إلى 2027.

وأوضح مساعد وزير الخارجية أهمية تركيز برنامج التعاون خلال الفترة القادمة على مجالات السكان، والتنمية، وتمكين المرأة، ودعم جهود الدولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، فضلاً عن برنامج "نورة" الرئاسي لتمكين الفتيات.

أكدت المسئولة الأممية مساندة المنظمة الدولية لكافة تلك المشروعات والبرامج، وتطلعها لمقابلة السادة الوزراء المعنيين بالحكومة المصرية خلال الزيارة الحالية.

 كما تناول المسؤولان تطور المناقشات الجارية بالأمم المتحدة في نيويورك حول السكان والتنمية، ودور مصر الرائد في دفع مصالح الدول الأفريقية والنامية بشكل عام.

كما تطرق اللقاء إلى الأزمة الإنسانية المحتدمة في كل من قطاع غزة والسودان، حيث عرض السفير "الإتربي" الجهود المصرية المتواصلة على صعيد الدعم الإنساني والإغاثي فيهما، فيما أشادت المسئولة الأممية بالدور المصري القائم في هذا الإطار، معربةً عن تطلعها لاستمرار التنسيق والعمل المشترك بين مصر والمنظومة الأممية من أجل احتواء التدهور المتسارع لهاتين الأزمتين الإنسانيتين.

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