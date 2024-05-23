صندوق الإسكان يكشف لـ "الوفد" موعد الإعلان الجديد لشقق سكن لكل المصريين

قال المهندس عبدالله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن شقق الإسكان الاجتماعي بـ الإعلان الـ 18 للوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، سوف تطرح بداية من شهر يونيو المقبل.

وأضاف "رشدي"، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الصندوق يعمل على حصر الأراضي الشاغرة في المدن والمحافظات تمهيدا لطرحها على شركات المقاولات قبل بدء طرحها للمواطنين للحجز.

وأشار نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إلى أن الإعلان المقبل يتضمن عدد كبير من المدن والمحافظات، منها القاهرة، والجيزة، ومحافظات الصعيد، وكذلك المدن الجديدة منها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وحدائق العاصمة.

ويعكف صندوق الإسكان الاجتماعي على تحديد مقدم الحجز الذي من المتوقع أن يتخطى الـ28 ألف جنيه، فيما تتراوح القيمة الإجمالية للوحدة السكنية، من 500 إلى 550 ألف جنيه التي تصل مساحتها إلى 90 مترًا.