11 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بسوهاج حتى الآن

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تلقي 11 ألف 450 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد في 7 مايو الجاري وحتى الآن، بمختلف المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج أن الطلبات المقدمة جاءت بواقع 10 آلاف و 548 طلب تم تلقيها من خلال 14 مركز تكنولوجي بنطاق المحافظة، وعدد 415 طلب تم تلقيها عبر بوابة خدمات المحليات، بينما تم تلقي 487 طلب من خلال تطبيق الموبايل " تصالح "، بالتنسيق بين وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية للتيسير على المواطنين.

وأكد " الفقي " على استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، داعيا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدا على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم .

وأشار اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة الفنية العليا للتصالح، إلى إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول، ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي :https://play.google.com/store/apps/details...، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي: https://www.lgs.gov.eg/#/home لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية ، لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة منظومة التصالح.