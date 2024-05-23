إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الفيوم القاهرة ، أمام عزبة رحيم وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، أمام عزبة رحيم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث آخر أصيب 3 مواطنين بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران فيها بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم السيطرة علي حريق السيارة وإخماده، ونقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران فيها، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع باتجاه القاهرة قبل كمين الروس، وعلي الفور تم إخماد النيران وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.