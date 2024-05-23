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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات حول الرحلة الأخيرة للرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني الراحل
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي

كشفت آخر التحقيقات حول مصرع الرئيس الإيراني الراحل  إبراهيم رئيسي ومرافقيه، أن مروحيته اصطدمت بأحد الجبال خلال العاصفة الجوية السيئة، مما أسفر عن مصرعه ورفاقه.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في رحلة لتدشين سد على الحدود مع أذربيجان إلى جانب رئيس ذلك البلد.

وبعد انتهاء الإجراءات الرسمية غادرت قافلة مكونة من ثلاث مروحيات للعودة إلى إيران، إلا أن المروحية سقطت وقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.

وتم نقل جثمان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي ايران ليوارى الثرى بجوار مرقد الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام .

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