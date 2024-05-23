تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات حول الرحلة الأخيرة للرئيس الإيراني

كشفت آخر التحقيقات حول مصرع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه، أن مروحيته اصطدمت بأحد الجبال خلال العاصفة الجوية السيئة، مما أسفر عن مصرعه ورفاقه.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في رحلة لتدشين سد على الحدود مع أذربيجان إلى جانب رئيس ذلك البلد.

وبعد انتهاء الإجراءات الرسمية غادرت قافلة مكونة من ثلاث مروحيات للعودة إلى إيران، إلا أن المروحية سقطت وقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.

وتم نقل جثمان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي ايران ليوارى الثرى بجوار مرقد الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام .