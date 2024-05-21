نشرة التوك شو.. أصداء قرار اعتقال نتنياهو وعلامات استفهام بمقتل الرئيس الإيراني

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كشف اللواء محمد قشقوش مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كواليس وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس نتيجة سقوط المروحية بشكل مفاجئ بسبب الظروف المناخية.

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كشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل حادث المروحية الذي تسبب في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق له، قائلاً: «قد يبدو وكأنه حادث عابر في طبيعته ولكن توجد بعض السيناريوهات تحت الأنظار».

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محمد الباز: مقتل إبراهيم رئيسي بعملية استخبارية بين إسرائيل وأذربيجان سيناريو منطقي



قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حالة تضارب كبيرة في تصريحات المسؤولين في إيران بعد تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وحتى العثور عليها.

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أحمد موسى: لغز كبير وراء حادث طائرة الرئيس الإيراني (فيديو)



قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن اللجنة العليا للهجرة تستهدف مناقشة أمور المصريين في الخارج.

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وزيرة الهجرة: البدء في ملف التدريب من أجل التوظيف بالخارج (فيديو)



قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن العالم توقف أمام خبرين مهمين هو ما يحدث في إيران ومن جهة أخرى خطوة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، وفي المقابل من حماس إسماعيل هنية ويحي السنوار ومحمد ضيف قائد كتائب القسام.

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لميس الحديدي: طلب المحكمة الجنائية اعتقال السنوار وهنية مساواة بين الضحية والجلاد





عقب الإعلامي نشأت الديهي، على طلب "الجنائية الدولية" استصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت وقادة من حماس، قائلاً: "هذا القرار وضع الجميع في موقف محرج، لأن المحكمة الجنائية الدولية قامت بطلب اعتقال مجموعة من قادة المقاومة مع مجموعة من القادة الإسرائيليين".

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نشأت الديهي: قرار الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو سابقة تاريخ



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سبب تصدر محمد صلاح التريند؛ يعود إلى ظهوره مع ابنته “مكة” اليوم، والتي كانت تضع علم مصر على ظهرها في أثناء وجودها على أرضية معلب الأنفيلد، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الريدز.

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حارق الإخوان.. أحمد موسى يتغنى بوطنية محمد صلاح بسبب علم مصر (فيديو)



قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة مستقلة وهي الجهة الوحيدة الدائمة وليست محكمة خاصة وهذه المحكمة ليست تابعة لأحد أجهزة الأمم المتحدة وعدد أعضائها 124.

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خبير قانون دولي: المحكمة الجنائية ليس لها سلطة تنفيذية حتى تنفذ قرار اعتقال نتنياهو

