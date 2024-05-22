خالد أبوبكر عن أكاذيب CNN: "محدش كاسر عنينا ولن نبيع القضية الفلسطينية"

هاجم الإعلامي خالد أبوبكر، قناة CNN الأمريكية، بسبب أكاذيبها حول دور الوساطة المصرية في صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن أكاذيب CNN الأمريكية، ليست وليدة اليوم فقط، بل منهج واضح ضد مصر منذ 10 سنوات، حيث تتدعى أن الوسيط المصري هو من أضاف أو عدل الوثيقة، الخاصة بمفاوضات وقف إطلاق النار.



وتابع: "دا مش تقرير صحفي، بل رسالة مخابراتية مررت عبر CNN الأمريكية، حيث تم ذكر 3 مصادر مطلعة على المفاوضات، داخل دائرة مميزة في دائرة مخابراتية، دون ذكر أسمائهم، مضيفًا: "أنا سعيد بما فعلته CNN الأمريكية، فهو موقف كاشف عن الضعف والتزوير، وأطمأن أن ما يحدث في مصر طيب وجيد".

وذكر أن "ما حدث أمر مفضوح تمامًا، وطالما هناك هذه الأكاذيب، فلازم نعرف أننا ماشيين صح، ولن نتخلى عن دورنا التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وستعمل طوال عمرها لصالح الشعب الفلسطني، ولن تبيع قضاياها، ما تهاجم سي ان ان، ومصر لن ترجع لإسرائيل في إدارة معبر رفح، ومحدش هيحتل رفح الفلسطينية، ومحدش كاسر عنينا، وإحنا دولة كبيرة، وهنروح محكمة العدل الدولية".

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر وسيط نزيه ينحاز للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن الواقع يكذب الادعاءات الإسرائيلية.. والجهود المصرية واضحة للجميع

وقال رشوان إن مصر تمارس واجبها الوطني دون التفات إلى من يكذّبها أو ينتقدها، لافتا إلى أن مصر تمتلك من الوسائل ما يمكنها من الحفاظ على أمنها القومي.

ووصف رشوان مزاعم سي إن إن cnn والتي ادعت فيها فشل المفاوضات المصرية في حل الأزمة الفلسطينية وإقرار هدنة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في المنطقة بـ "الخاطئة".

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن ما ورد في تقارير cnn "خالية من أي معلومات أو حقائق"، مشيرا إلى أن محاولات التشكيك والإساءة لدور وساطة مصر لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الوضع في غزة والمنطقة برمتها.

ولفت رشوان إلى أن محاولات التشكيك في أدوار وساطة مصر قد تدفعها للانسحاب من دورها في الوساطة في الصراع الحالي.