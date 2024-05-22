أحمد موسى: مصر لن ترضخ لأي ضغوطات أمريكية بشأن ملف غزة (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى على الهواء، ضرورة مساندة ودعم القوات المسلحة، موضحًا أن الفترة الحالية لا يوجد لدينا أي شيء إلا دعم الدولة وجيشها.

وأكد أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» مساء اليوم، أنه يحترم كل دول العالم باستثناء إسرائيل، متابعا: «مصر لن ترضخ لأي ضغوطات أمريكية بشأن ملف غزة، مؤكدًا أن مصر لن تنسق مع إسرائيل بشأن عبور المساعدات لقطاع غزة».

أعداء الوطن لا يريدون وجود جيش يحمي أمننا القومي

وطالب أحمد موسى المواطنين بضرورة الوقوف خلال الجيش المصري، لأن أعداء الوطن لا يريدون وجود جيش يحمي أمننا القومي، مؤكدًا أن الجيش المصري جاهز في أي وقت، كما أنه يمتلك الجاهزية على أعلى مستوى وبصورة مستمرة.

وأفادت وسائل عبرية، بأن جنديين إسرائيليين، قتلا وإصابة 4 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة ونيران قناصة في قطاع غزة.

وأضافت، أن حزب الله أطلق صاروخاً مضاداً للدروع على موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا، دون دوي صفارات الإنذار .

وكانت وسائل عبرية، أعلنت عن حدث أمني خطير في رفح، أسفر عنه قتلى وجرحى في صفوف الجيش الاسرائيلي.

اعلنت وسائل عبرية، مقتل جندي من كتيبة نيتساح يهودا في المعارك بجباليا، ضمن حادثان قاسيان وقعا اليوم في غزة وتم إبلاغ عائلات القتلى.