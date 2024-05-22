خبير استراتيجي: أسطورة الإنسان الإسرائيلي انتهت بعد طوفان الأقصى (فيديو)

قال الدكتور نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، إن الاحتلال أنتهك أماكن العبادة و لم يفرق بين المساجد و الكنائس، لافتاً إلى أن بريطانيا هي أساس جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

الضفة الغربية أصبحت عبارة عن بؤر استعمارية



وأضاف نبيل عبد الفتاح خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم أن الضفة الغربية أصبحت عبارة عن بؤر استعمارية للمستوطنات الإسرائيلية، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج حرب التجويع ضد الفلسطينيين.



وأشار مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية إلى، أن أسطورة الإنسان الإسرائيلي انتهت بعد طوفان الأقصى على يد الأجيال الجديدة من المقاومة.



وأفادت وسائل عبرية، بأن 3 حوادث مختلفة وصعبة شهدها الجنود في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، أسفر عنها سقوط 3 مقاتلين في المعارك، منهم مقاتلين من كتيبة نتساح يهودا، و مهندس قتالي .

وأعلنت وسائل عبرية، مقتل جندي من كتيبة نيتساح يهودا في المعارك بجباليا، ضمن حادثان قاسيان وقعا اليوم في غزة وتم إبلاغ عائلات القتلى.

وأضافت المصادر، أن طائرة مروحية تابعة للجيش هبطت لانتشال القتلى والمصابين وإقلاعت عند حاجز الجلمة شمال شرق جنين

وتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مدينة ومخيم جنين.