أحمد موسى: الاعتداء على أمننا القومي ينهي اتفاقية السلام مع إسرائيل (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، والمستهدف مصر، مؤكدًا أن مصر لم تكن سببا في فشل أي مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، على فضائية«صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء: «في كل مرة تفشل المفاوضات فيها كانت مصر هي من ترجع المفاوضات للطاولة مرة أخرى».

مصر تتحرك دائما من أجل تحقيق السلام بين حماس وإسرائيل

وتابع أحمد موسى: “مصر تتحرك دائما من أجل تحقيق السلام بين حماس وإسرائيل”، مؤكدًا أن مصر رفضت كل الضغوطات الأمريكية خلال الحرب الدائرة، كما أن مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل بعد احتلال معبر رفح الفلسطيني.

وأردف: “مصر لن تسمح تحت أي ظرف بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها”، موضحًا أن قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، كما أن إسرائيل متورطة حاليا في قطاع غزة وجيشها غارق في الحرب التي يخوضها الآن ضد الأشقاء في غزة.

وعلق أحمد موسى على إلغاء إسرائيل قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، الأمر الذي يعني رغبة دولة الاحتلال العودة لبناء مستوطنات في الضفة الغربية مرة أخرى.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، 106 مليون مصري بالتكاتف معا ودعم الدولة والرئيس والجيش المصري العظيم، قائلا: “اتركوا كل شيء، نحن لدينا قيادة قوية ومؤثرة ولدينا جيش عظيم، لازم تكون مطمئن تماما على مصر”.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الجيش المصري لن يسمح بالتعدي على أمننا القومي، وفي حالة إذا تم التعدي على أمننا القومي أو أي انتهاك لن تكون هناك معاهدة اتفاقية سلام مع إسرائيل.