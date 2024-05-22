يوسف الحسيني: الإعلام الغربي لم يتوقف أبدًا عن الكذب بشأن غزة (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الإعلام الغربي لم يتوقف أبدا عن الكذب، موضحا أن هذا الإعلام الذي يصف نفسه بالحرفية و المهنية وهو الذي ادعى أن المقاومة تقطع رؤوس الأطفال.



وأضاف يوسف الحسيني، خلال برنامج "التاسعة" المذاع علي قناة "الاولي"، أن هكذا هو دأب الشبكات الاخبارية الغربية ذائعة الصيت التي تقف خلف دولة لا تكتفي فقط بالصمت امام افظع المجازر التي عرفها الانسان في العصر الحديث بل يشارك كل منها في تقديم العون لمجرمي الحرب دون قيد او شرط.



وتساءل يوسف الحسيني، "منذ متي كان الغرب وسيطا نزيها ومنذ متي كان الاعلام الغربي يتحلي بالمهنية"، موضحا أنها نفس الشبكات التي ادعت أن العراق يمتلك النووي بالمخالفة لتقرير الوكالة الدولية.

وتابع "دول العالم أصبحت تعترف بفلسطين وأصبحت تسير خلف مصر، مضيفا أن مصر تقف لتمد يديها لكل طفل يتيم ولكل ام فقدت ولدها، موضحا أن مصر تقف لكل حبة رمل على ارض فلسطين التي تستحق الحياة.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المجزرة في قطاع غزة لن تتوقف طالما تدعم الدول الغربية إسرائيل.



وقال الرئيس التركي في كلمة خلال حفل توزيع جوائز الخير الدولية في أنقرة: "أولئك الذين يقدمون الدعم اللوجستي والعسكري للمحتلين ليسوا أقل مسؤولية عن إراقة الدماء في غزة من المحتلين أنفسهم. لا تظنوا أنهم لن يتحملوا مسؤولية مقتل الأشخاص المساكين في غزة! ولا تظنوا أن الظالمين سيفلتون بفعلتهم! أبدا، الدم في غزة موصوم على جبين المحتل".



وأشار إلى أن حركة "حماس" سبق أن أعلنت قبولها اقتراح وقف إطلاق النار.

وأضاف: "لكن إسرائيل استمرت في التصرف بتعنت، ولم تكتف الإدارة الإسرائيلية بذلك، بل كشفت عن نواياها الحقيقية من خلال مهاجمة رفح، الملجأ الأخير للمدنيين، وطالما أن القوى الغربية تدعم نتنياهو، على الرغم من كل فساده وتهوره فلن يتم وقف المذبحة في فلسطين".

وتابع: "يعمل نتنياهو على تأجيج معاداة السامية لإطالة عمر حياته السياسية غير آبه بتعريض سلامة مواطنيه للخطر. وإذا استمر في مسعاه، فإن عالمنا سيكون معرضا لصراعات جديدة".

حماس تعرض مشاهد لقنص 3 جنود إسرائيليين شمال بيت حانون



بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الأربعاء مشاهد وثقت لحظة قنص 3 جنود إسرائيليين شمال بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد قنص جنديين إسرائيليين برصاصة واحدة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن مقتل 3 جنود بينهم ضابط احتياط وضابطان في "لواء كفير" (وحدة "نيتساح يهودا" المتدينة) وجندي آخر في معارك شمال قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان أن الجنود القتلى هم الرائد (احتياط) جدعون شاي ديروي 33 عاما من تل أبيب، مقاتل في "وحدة يالام" فيلق الهندسة القتالية، والنقيب يسرائيل يودكين 22 سنة من كفر حباد، ضابط في "الكتيبة 97" (لواء كفير)، والرقيب إلياهو (إيلي) حاييم أمسالم 21 عاما من رعنانا، مقاتل في "الكتيبة 97" (لواء كفير).