خالد الجندي: "الجيل الحالي يصدق أحاديث السوشيال وكأن من لديه مدونة سيدنا جبريل"

أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال فتاة حول: "هل كثرة الذنوب تمنعنا من التوبة، وأحيانا يشعر الشخص بأن ربنا لا يتقبلها؟".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: “ لا أحد من الناس يتكلم نيابة عن الله، وبالتالي مش من حق حد يقول ربنا زعلان منك، أنت مين أنت معاك تفويض مثلا هو جالك وحي مفيش وحي بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فبالتالي ما حدش يتكلم باسم الله”.

وتابع: "أمراء الجماعات الإرهابية اللي عملوا ايه جريمتهم أيه أنه بيتكلموا باسم الله وكان في مسلسل اللي هو بتاع الحشاشين ده اللي قدمته الشركة المتحدة، كان مسلسل مهم جدا بيوجه الناس لحاجة في منتهى الغرابة".

وتابع: "الأهمية يقول له أنت كل القصة دياره حوالينا واحد أوهم غيره أن معه مفاتيح الجنة فهل هناك واحد منه مفاتيح الجنة أكيد لا وبالتالي كل إنسان يؤخذ منه ويرد".



وتابع: احتمال الخطأ والصواب وارد من كل إنسان فما فيش حد يمضي على بياض لحد وبالتالي عيب بعض الأولاد في الجيل الحالي هو تصديقهم لكل ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن من لديه مدونة كأنه سيدنا جبريل".

ولفت في سياق آخر إلى أن أكثر عيوب تمنع التواصل بين الآباء والأبناء هي عدم المناقشة وعدم وجود لغة حوار وأنانية الطموح، قائلا: "كل واحد عايز يحقق أحلام نفسه في ابنه وبنته وكل ده قد يتعارض مع طموح الابن".

وأوضح أن من العيوب التي تمنع التواصل بين الآباء والأبناء انشغال الوقت بالذات في عصر الموبيلات، مشددا على أن الموبيلات حرمتنا من أولادنا وأيضا الآباء انشلغوا بالموبيلات وتركوا الأبناء.



وتابع: "العصبية أيضا والتوتر والصوت العالي عمره ما يجيب نتيجة تربوية بل ويكسر ويحرق جسور التواصل بين الطرفين، والإجراءات العقابية لازم يكون استخدام العقاب برشد ويكون للضرورة القسوة ويكون بعيدا عن امتهان الكرامة والتطاول على الذات وإسقاط الشخصية، وفى حاجات مش بتتصلح لو اتجرحت ولازم نحافظ على عزة الإنسان".