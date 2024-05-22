مصدر رفيع المستوى: لن نسمح لإسرائيل بتهجير أهل غزة لسيناء

جدد مصدر رفيع المستوى رفض مصر بشكل قاطع المخططات الإسرائيلي بتهجير سكان غزة إلى سيناء ويؤكد أن مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35.709 أشخاص منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة بغزة، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر بغزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و138 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف التقرير: "ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35.709 شهداء و79.990 مصابا منذ 7 أكتوبر".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، لليوم 227 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

إسرائيل: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية بعد إنهاء الحرب

علق مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، رداً على اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين، قائلا : لن نسمح بقيام دولة فلسطينية بعد إنهاء الحرب.

واستدعت إسرائيل سفيرَيها في أيرلندا والنرويج لإجراء مشاورات طارئة بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وكان أعلن رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو. وبجانب النرويج وأيرلندا، أعلن رئيس وزراء إسبانيا أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو الحالي كذلك، معربا عن قلقه من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرض حل الدولتين للخطر.

عواقب وخيمة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنرويج: "لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك"، لافتا إلى أن "الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فستُتّخذ خطوات ضدها".

وقد سارع الفلسطينيون إلى الترحيب بهذه المبادرة، فيما رفضتها إسرائيل بشراسة، وكانت الدول الثلاث أصدرت في مارس مع كل من سلوفينيا ومالطا، بيانا مشركا أعربت فيه عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.

الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة لحركة حماس

تعتقد إسرائيل أن الاعتراف بدولة فلسطينية من دون حلّ تفاوضي يشكّل "مكافأة" لحركة حماس المدعومة من إيران، على الهجوم غير المسبوق الذي شنته في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.

فيما يرى وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه أن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحظورات"، لكن الوقت ليس مناسباً الآن لبلاده للقيام بذلك، وفق قوله.

ورحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "بالخطوة الهامة" التي تضع هذه الدول الثلاث "على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع"، فيما رحب عدد من الدول العربية بالخطوة.