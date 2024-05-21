شاهد عيان يكشف كواليس حادث معدية أبو غالب

كشف المهندس عماد حمدي، شاهد عيان على واقعة معدية أبو غالب، تفاصيل الحادث المؤلم، موضحا أنه بمجرد نزول الميكروباص إلى المعدية، كان هناك بعض الشباب بجوار الميكروباص، قاموا بمعاكسة الفتيات، ما جعل سائق الميكروباص، يلوم هؤلاء الشباب.

وقال عماد حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن السائق نزل من السيارة دون "شد الفرامل" ما أدى الى تحرك الميكروباص وسقوطه من المعدية في نهر النيل وكان بداخله 16 فتاة والباقيات كن خرجن للانتظار خارجه أعلى المعدية لحين الوصول للشاطئ الثاني.

وتواصل جهات التحقيقات المختصة ، الاستماع لأقوال السائق المتسبب في حادث غرق ميكروباص ، والذي كان يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبو غالب الوسطانية، كما أمرت باستعجال التحريات حول الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بعرض السائق على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المواد المخدرات، لكشف مدى تعاطي السائق المواد المخدرة.



ضحايا حادث ميكروباص معدية أبو غالب



من جانبها، أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، بحبس سائق ميكروباص معدية أبو غالب،بعد أن وصل عدد المصابين حتى إلى 13 حالة، فضلا عن انتشال 9 جثث، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجارالبحث و انتشال 4 جثث أخرى، ووجهت له تهمة القتل الخطأ.



كما تمكن رجال الإنقاذ والضفادع البشرية من استخراج جثة فتاة من ضحايا حادث ميكروباص معدية أبو غالب من أمام مركز الخطاطبة بعد أن جرفها التيار إلى هناك نظرا لشدة تيار المياه.

مازال رجال الإنقاذ والضفادع البشرية تواصل البحث عن 5 من الضحايا فى حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب، وكان قد أنهى فريق من نيابة شمال الجيزة معاينة موقع حادث سقوط ميكروباص معدية أبو غالب.

وتناظر جهات التحقيق ، جثامين تم انتشالهم، من ضحايا حادث سقوط ميكروباص من أعلى «معدية أبو غالب»، التابعة لمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، تمهيدا للتصريح بدفنهن، وكلفت النيابة العامة رجال الإنقاذ النهري بسرعة البحث عن باقي الضحايا.

أكد مصدر أمنى استمرار عمليات البحث عن المفقودين في سقوط ميكروباص يحمل عددا من الفتيات من معدية أبو غالب في مياه النيل.

كما انتقلت جهات التحقيق ، إلى مسرح حادث غرق معدية أبو غالب لإجراء المعاينة، ومتابعة عمليات انتشال جثامين الضحايا بعد استخراج جثث 10 متوفين من نهر النيل.

وفجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ،مفاجأة جديدة حول حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبو غالب الوسطانية، حيث تبين أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6"، وأن ترخيصها انتهى منذ 10 أشهر، وتحديدا في أغسطس 2023.