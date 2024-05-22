نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل الاتفاق مع وزير الأوقاف على تغطية الجنازات (فيديو)

كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، تفاصيل اجتماع اليوم مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة لمناقشة تغطية الجنازات من قبل وسائل الإعلام.

وأضاف نقيب الصحفيين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"،على فضائية إم بي سي، أنه تم الاتفاق مع وزير الأوقاف على أهمية صون الحياة الشخصية ومراعاة ضوابط التغطية الإعلامية داخل دور العبادة بما يكفل حرية الصحافة والإعلام.

احترام جلال مشهد الموت ومشاعر أهل الميت

وأكد البلشي احترام قدسية دور العبادة واحترام جلال مشهد الموت واحترام مشاعر أهل الميت، واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهم الوطني في أن واحد، ومراعاة كل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية.

وأشار نقيب الصحفيين إلى وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني، ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الميت.

واختتم نقيب الصحفيين: “قرار وزير الأوقاف بحظر التصوير داخل دور العبادة يعتبر ملغي وتم التوافق على ضوابط جديدة بما يضمن صون الحياة الشخصية”.

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تفاصيل الاجتماع الذي جمعه بالدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية مشيرا إلى أن الاجتماع ساده حالة من الود الكبير وأهمية الوصول إلى قواعد عامة خاصة بالعديد من الأمور منها التغطية الصحفية لجنازات الفنانين.

وأضاف نقيب الصحفيين، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، أن الاجتماع تطرق إلى أهمية الوصول إلى قواعد عامة خاصة بتغطية الجنازات لمشاهير الفن، لافتا إلى أن للصحافة دور كبير في العديد من الملفات وتم خلال الاجتماع إرساء قواعد ومعايير وآليات معينة لتغطية هذه الجنازات.

وأشار البلشي، إلى أن الاجتماع ناقش التجاوزات في جنازات الفنانين، مبينا أن هناك تجاوزات يرتكبها غير الصحفيين وتم مناقشتها، وضرورة معالجتها.

وأوضح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنه تم التنسيق مع شركة لتنظيم التغطية الصحفية لجنازات الفنانين، وتخصيص أماكن للعزاء والتغطية الصحفية مع الفنانين المشاركين في العزاء، والالتزام الكامل بها.

وأوضح نقيب الصحفيين، أنه تم الاتفاق على تخصيص أماكن محددة في جنازات المشاهير للتغطية الصحفية، مضيفا أنه سيتم عمل كارنيهات خاصة بتغطية جنازات المشاهير، والتأكيد على أن التصوير سيكون بآليات محددة وفي الأماكن المخصصة وعدم التصوير من أمام المقابر.