إبراهيم عيسى: حماس تمارس مقاومة الأنفاق وعملية 7 أكتوبر "عبط" سياسي

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حماس تمارس مقاومة الأنفاق وأنهم سكان الأنفاق يقتلون 20 إسرائيلي في اليوم وعلى الجانب الأخر يتم تدمير قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنه قد يتفهم أن طبقات كبيرة من الشعب الفلسطيني لأنها تحت احتلال يمارس العنصرية والإرهاب على الشعب الفلسطيني وطبيعي أن تكون مشاعر الشعب على درجة من الحقد والغضب والإحساس بالإهانة والرغبة في القسوة على العدو بأي شكل.

ونوه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن الشعب الفلسطيني يرى أنه يموت 100 فلسطيني في مقابل قتل أو إيزاء مواطن إسرائيلي، وهو حساب خاطئ وفاشل ويعتمد على تضييع كامل للقضية الفلسطينية، متابعًا: "مشاعر أهل الميت.. ليسوا على درجة الضبط النفس"، لابد أن نغفر لهم هذه المشاعر التي ضد مصالحهم.

حماس ساهمت في مجزرة ومذبحة بحق الشعب الفلسطيني

وشدد على أنه لابد أن يكون الشعب العربي متحرر من العاطفة المؤججة للتفكير العقلاني الذي يخدم الشعب الفلسطيني ويحررهم من الاحتلال الإسرائيلي ويوقف هذا العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن هناك عنف إسرائيل ومن جلب العدو ونقل غزة من المحررة لتكون محتلة هي حركة حماس، منوهًا بأن حماس تتفاوض الآن على العودة لحدود 7 أكتوبر وعودة سكان الشمال إلى مناطق شمال غزة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن حماس دمرت غزة بعملية 7 أكتوبر وتطالب بتحريرها الآن "عبط" سياسي.

وتابع: "حماس ساهمت في مجزرة ومذبحة بحق الشعب الفلسطيني بسبب عملية 7 أكتوبر التي جعلت من إسرائيل تقتل وتدمر وتعتدي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، موضحًا أن حماس مشروع الإخوان المسلمين ولديها مشروع مع إيران.