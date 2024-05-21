أحمد سليمان: سأشجع الأهلي أمام الترجي وأتمنى فوزه بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أبدى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حزنه بسبب العقوبات التي يتعرض لها الزمالك، والتي تسببت في وقف القيد للنادي، مضيفًا «خلال الـ7 أشهر التي تولى فيها مجلس الإدارة الحالي حقق العديد من الإنجازات بحل مشكلات قوية منها مستحقات متأخرة، والنادي بدأ في تسديد عقود العام الحالي للاعبين».

وأكد أحمد سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد» مساء اليوم أنه يتمنى تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، مؤكدًا أنه سيؤازر الأهلي لكونه يمثل مصر في هذه المباراة المهمة.

الأهلي نادي ولاد بالنجوم

وأشار أحمد سليمان إلى أنه يتحدث وعلى يمينه «بوكيه ورد» أهداه النادي الأهلي للزمالك، مشيرًا إلى أن التتويج بأبطال إفريقيا سيكون هدية للراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي.

وتابع: "الأهلي نادي ولاد بالنجوم، وينفق الملايين على الألعاب الجماعية وهو ما جعله يتفوق في عدد الألقاب على الزمالك الذي بدأ مؤخرًا الاهتمام بها، متابعًا «موعدنا مع الأهلي في السوبر الإفريقي إن شاء الله».

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مكاسب مالية ضخمة، بجانب الإيجابيات المعنوية، عقب تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي للبطولة، التي أقيم على استاد القاهرة الدولي بهدف دون رد، ليحصد الفريق اللقب بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد الخسارة في لقاء الذهاب في المغرب بهدفين لهدف.

لا ننسى ان لقب الكونفدرالية، ستجلب أيضاً جائزة مالية إضافية، تترقبها إدارة نادي الزمالك، بخلاف المليوني دولار، وهي مكافأة بطولة كأس السوبر الافريقي 2024.

الزمالك يترقب مكافأة بطولة كأس السوبر الافريقي 2024

وضمن الفارس الأبيض حصد جائزة مالية أخرى من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك من خلال المشاركة في كأس السوبر الأفريقي، بصفته بطل الكونفدرالية الأفريقية، ليترقب مواجهة مع بطل دوري أبطال أفريقيا، وهو الطرف الذي يتحدد يوم السبت المقبل، بين الأهلي والترجي التونسي.



ورصد كاف، جوائز مالية للمشاركين في لقب كأس السوبر الأفريقي، وهو ما ضمنه الزمالك حتى لو خسر اللقاء، حيث سيحصد الفائز بلقب السوبر 500 ألف دولار، في حين يحصد الوصيف 250 ألف دولار، ليضمن الفريق جائزة مالية، بغض النظر عن النتيجة التي تسفر عنها المباراة.

هذه الجوائز، أصبحت مخرجاً مثالياً، لإدارة الزمالك، التي وجدت نفسها في مواجهة تحديات مالية متزايدة، عن طريق تراكم المستحقات المالية للنادي لصالح اتحاد الكرة المصري، والتي تقدر بنحو 15 مليون جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه الزمالك أزمة مالية عميقة تؤثر على استقرار النادي والفريق واستمراريته في المنافسة محلياً وقارياً، وهي مشكلة المستحقات المتأخرة، بالتالي، يبحث مجلس إدارة النادي عن عدة خيارات تمويلية أو إمكانية تأجيل السداد لفترة من الوقت.

ورغم كافه تلك الصعاب المادية، تمكنت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب من تسوية عدد من القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم، والتي بلغ عددها 14 قضية، بعد مفاوضات طويلة وصعبة، كلفت النادي قرابة 2.5 مليون دولار.

كان الزمالك قد نجح في الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، وحصد جائزة مالية مليونية، وهي مكافأة ينتظرها مجلس إدارة نادي الزمالك، خاصة وان النادي يحتاج الى كل دولار، للمساهمة في فك إيقاف القيد على نادي الزمالك والتى قررها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.